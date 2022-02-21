  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر يونايتد يستغني عن كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 09:24

مانشستر يونايتد يستغني عن كريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

حسمت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفها حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يخطط للرحيل عن اليونايتد في الميركاتو الصيفي القادم، في حال عدم تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة البريطانية بنوايا إدارة مانشستر يونايتد التي ترحب بمغادرة صاروخ ماديرا صاحب الـ37 عامًا إذا طلب الرحيل.

وأوضحت أن هناك إجماعًا داخل اليونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكب بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام للسيتي.

وأشارت إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو اليونايتد رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

وكشفت أن رونالدو تصور أن اليونايتد في طريقه للمنافسة على لقب البريمييرليغ، عقب حصد المركز الثاني في النسخة السابقة، لكن الفريق يعاني الآن لحجز المركز الرابع.

وخطط كريستيانو رونالدو للاعتزال في مانشستر يونايتد، عندما قرر العودة إلى "أولد ترافورد"، لكن هذا الحلم في طريقه للزوال وفقًا للوضع الحالي.

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مبابي يواجه أزمة جديدة!
مبابي يواجه أزمة جديدة!

2022-02-21

مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب برشلونة
مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب برشلونة

2022-02-20

مانشستر يونايتد يلحق الخسارة بليدز يونايتد
مانشستر يونايتد يلحق الخسارة بليدز يونايتد

2022-02-20

الأكثر قراءة

جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية

جريمة القتل في المزرعة: حداد عام واعتقال شقيق الضحية

2022-02-20
تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

تحليلات | طائرة حزب الله المسيرة: خرق سيادة إسرائيل كما تفعل بلبنان

2022-02-20
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-20
وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

وفاة المغني اللبنانيّ سامي كلارك

2022-02-20
خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

خطة إسرائيلية لاستقدام يهود أوكرانيا

2022-02-20