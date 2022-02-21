مانشستر يونايتد يستغني عن كريستيانو رونالدو

حسمت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفها حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رونالدو يخطط للرحيل عن اليونايتد في الميركاتو الصيفي القادم، في حال عدم تأهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلمت الصحيفة البريطانية بنوايا إدارة مانشستر يونايتد التي ترحب بمغادرة صاروخ ماديرا صاحب الـ37 عامًا إذا طلب الرحيل.

وأوضحت أن هناك إجماعًا داخل اليونايتد بأن التعاقد مع رونالدو كان خطأ ارتكب بسبب أمور تسويقية، بالإضافة إلى منعه من الانضمام للسيتي.

وأشارت إلى أن رونالدو يأمل ألا يغير مسؤولو اليونايتد رأيهم بشأن رحيله، لأنه لا يوجد بند في عقده يسمح له بالمغادرة إذا لم يتأهل الفريق إلى دوري الأبطال.

وكشفت أن رونالدو تصور أن اليونايتد في طريقه للمنافسة على لقب البريمييرليغ، عقب حصد المركز الثاني في النسخة السابقة، لكن الفريق يعاني الآن لحجز المركز الرابع.

وخطط كريستيانو رونالدو للاعتزال في مانشستر يونايتد، عندما قرر العودة إلى "أولد ترافورد"، لكن هذا الحلم في طريقه للزوال وفقًا للوضع الحالي.