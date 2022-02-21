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ميلان يسعى لضم نجم برشلونة

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 17:45

ميلان يسعى لضم نجم برشلونة
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، ممفيس ديباي.

وكانت تقارير سابقة قد رجحت رحيل ديباي عن الفريق الكاتالوني، وهو يفضل الانتقال إلى الدوري الإيطالي خصوصا فرق إنتر وميلان ويوفنتوس.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ديباي طلب بالفعل من وكيله، البحث له عن عروض للرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم.

وأشار إلى أن ميلان يدرس ملف ديباي، لكن سيتخذ باولو مالديني، المدير التقني للروسونيري، قرارًا بشأن الصفقة في نهاية الموسم، بعد تقييمها من عدة جوانب.

وأوضح الموقع أن إدارة ميلان ترغب في إضافة عناصر هجومية جديدة للفريق، كما أن صفقة ديباي لن تعتمد على مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده مع الروسونيري هذا الموسم.

يذكر أن ممفيس ديباي يجيد اللعب في عدة مراكز، منها المهاجم الوهمي والمهاجم الثاني والجناح الأيسر.

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#ميلان
#ممفيس ديباي
#برشلونة

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