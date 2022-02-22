ريال مدريد يتحرك للاستغناء عن هازارد

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى للاستغناء عن خدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضم ريال مدريد هازارد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قمتها 100 مليون يورو، قادما من صفوف تشيلسي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع تشيلسي، حول إعارة هازارد في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن رحيل هازارد يعد الحل الأفضل للاعب والنادي الملكي في الموسم المقبل.

ويريد هازارد المشاركة بانتظام في المباريات كي يكون جاهزًا للظهور في كأس العالم 2022، بينما يسعى ريال مدريد للتخلص من اللاعب البلجيكي لإفساح المجال أمام التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أنه لا يوجد نادٍ يريد دفع راتب هازارد بالكامل أثناء الإعارة، ويتفاوض تشيلسي الآن مع ريال مدريد على الجزء الذي سيدفعه من أجر النجم البلجيكي.