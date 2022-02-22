  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يتحرك للاستغناء عن هازارد

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 18:59

ريال مدريد يتحرك للاستغناء عن هازارد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى للاستغناء عن خدمات نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وضم ريال مدريد هازارد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت قمتها 100 مليون يورو، قادما من صفوف تشيلسي.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد بدأ المفاوضات مع تشيلسي، حول إعارة هازارد في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن رحيل هازارد يعد الحل الأفضل للاعب والنادي الملكي في الموسم المقبل.

ويريد هازارد المشاركة بانتظام في المباريات كي يكون جاهزًا للظهور في كأس العالم 2022، بينما يسعى ريال مدريد للتخلص من اللاعب البلجيكي لإفساح المجال أمام التعاقد مع كيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أنه لا يوجد نادٍ يريد دفع راتب هازارد بالكامل أثناء الإعارة، ويتفاوض تشيلسي الآن مع ريال مدريد على الجزء الذي سيدفعه من أجر النجم البلجيكي.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#إيدين هازارد

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كيف تنعكس الأزمة الأوكرانية على نهائي دوري الأبطال؟
كيف تنعكس الأزمة الأوكرانية على نهائي دوري الأبطال؟

2022-02-22

أسطورة ليفربول: صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه
أسطورة ليفربول: صلاح لا يلقى التقدير الذي يستحقه

2022-02-22

يوفنتوس يحدد بديلا لديبالا
يوفنتوس يحدد بديلا لديبالا

2022-02-22

الأكثر قراءة

بوتين يعلن اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا

بوتين يعلن اعتراف روسيا بمنطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين شرقي أوكرانيا

2022-02-21
انتقادات إسرائيلية حادة لإدارة بايدن:

انتقادات إسرائيلية حادة لإدارة بايدن: "اتفاق نووي بلا قيمة"

2022-02-21
حالة الطقس: أجواء معتدلة

حالة الطقس: أجواء معتدلة

2022-02-21
بن فرحان: تطبيع السعودية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية

بن فرحان: تطبيع السعودية مع إسرائيل بعد حل القضية الفلسطينية

2022-02-21
كنائس القدس تطالب بلجم مخطط استيطاني في جبل الزيتون

كنائس القدس تطالب بلجم مخطط استيطاني في جبل الزيتون

2022-02-21