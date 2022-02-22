كيف تنعكس الأزمة الأوكرانية على نهائي دوري الأبطال؟

وصلت تداعيات التهديد بغزو روسيا لأوكرانيا إلى حد ملاعب كرة القدم وخصوصًا بطولة دوري أبطال أوروبا التي ستقام المباراة النهائية منها في أحد الملاعب الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف روسيا حيث أقيمت نهائيات كأس العالم الأخيرة عام 2018، نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 أيار/مايو القادم على ملعب "غازبروم أرينا" في مدينة سان بطرسبرغ الذي استضاف أيضا مباريات خلال كأس أوروبا الأخيرة الصيف الماضي.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه "يتابع عن كثب وباستمرار الوضع ولكن في الوقت الحالي، لا توجد خطط لتغيير الملعب".

وسبق للاتحاد الاوروبي أن نقل آخر نهائيين في دوري أبطال أوروبا بسبب جائحة فيروس كورونا من مدينة إسطنبول التركية الى لشبونة وبورتو في البرتغال عامي 2020 و2021.

ووصلت أربعة أندية إنجليزية الى المباريات النهائية في الأعوام الثلاثة الأخيرة، هي ليفربول (بطل 2019)، توتنهام، تشلسي (بطل 2021) ومانشستر سيتي.

وفي سياق متصل، استبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، إمكانية استضافة روسيا لمباريات كرة قدم وبالتالي نهائي دوري أبطال أوروبا في أواخر أيار/مايو المقبل، بعد أن اعترفت موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال جونسون بعد إعلانه أمام البرلمان فرض عقوبات على المصارف الروسية "من المهم للغاية في هذا الوقت الحرج أن يدرك الرئيس فلاديمير بوتين أن ما يفعله سيكون كارثة لروسيا".

وتابع "من الواضح من رد فعل العالم لما فعله في دونباس أنه سينتهي به الأمر مع روسيا أكثر عزلة وروسيا منبوذة أكثر فأكثر"، مضيفًا "لا توجد فرصة لإقامة بطولات كرة قدم في روسيا تغزو دولًا ذات سيادة"، مشيرًا الى إنه يأمل في أن "يتراجع فلاديمير بوتين عن الهاوية ولا ينفذ غزوًا شاملاً لأوكرانيا".