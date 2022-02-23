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إنتر ميلان يحسم موقفه من بيع لاوتارو

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 08:59

إنتر ميلان يحسم موقفه من بيع لاوتارو
النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (أ ب)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان حسم موقفه من إمكانية بيع نجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان لاوتارو قد انضم إلى صفوف إنتر في صيف 2018 مقابل 25 مليون يورو، وكان من المقرر أن ينتهي عقده في 2023 قبل تمديده حتى 2026.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر لا يمانع بيع لاوتارو في الصيف المقبل، من أجل تمويل الصفقات الجديدة.

وأضاف التقرير "مع وجود اهتمام من ليفربول وبوروسيا دورتموند لضم لاوتارو، فإن إنتر لا يمانع بيعه، بشرط الحصول على 90 مليون يورو".

في الوقت ذاته، يعتبر آرسنال من الأندية المهتمة بضم الهداف الأرجنتيني، من أجل تعويض رحيل الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ إلى برشلونة.

وشارك لاوتارو مارتينيز في 33 مباراة مع إنتر ميلان هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل 12 هدفًا.

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#إنتر ميلان
#لاوتارو مارتينيز

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