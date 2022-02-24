إِبْعادُ ريال مدريد من دوري الأبطال سيمنع مبابي من الرحيل

بدت نسبة انتقال اللاعب الفرنسي، كيليان مبابي، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في هبوط، خاصة في ظل تحسّن علاقة اللاعب بإدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان، وإمكانية التأهل في دوري الأبطال على حساب النادي الإسباني.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات للاعب باريس سان جيرمان السابق، غيروم روثن، لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسي، أنه "وفقا لمعلوماتي، علاقة مبابي بباريس سان جيرمان تحسنّت كثيرا."

وأضاف "في الصيف الماضي كانت نسبة رحيله 99%، لكنها وصلت الآن إلى 65% فقط."

وأكد اللاعب السابق أن إقصاء باريس سان جيرمان لريال مدريد من دوري الأبطال قد يكون عاملا في عملية اتخاذ القرار بالنسبة لمبابي، إذ قال "تأهل باريس على حساب ريال مدريد قد يقلب الأمور لصالحه بشأن اللاعب".

هذا، وينتهي عقد مبابي مع فريق العاصمة الفرنسي في 30 حزيران/ يونيو 2022، ويحق له التفاوض مع أي ناد يريده بداية من الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي.