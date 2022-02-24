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تعليق الدوري الأوكرانيّ إثر الهجوم الروسيّ

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 17:15

تعليق الدوري الأوكرانيّ إثر الهجوم الروسيّ
متظاهرون ضد الحرب على اوكرانيا (توضيحية - "أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني، اليوم الخميس، تعليق منافسات الدوري المحلي على خلفية إطلاق روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

وذكرت الرابطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن منافسات الدوري المحلي تم تعليقها لمدة 30 يوما ابتدًاء من اليوم الخميس، بعد الهجوم الروسي على البلاد.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

وأقيمت 18 جولة من بطولة الدوري الأوكراني حتى الآن، ويتصدر شاختار دونيتسك الترتيب برصيد 47 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منافسه دينامو كييف.

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