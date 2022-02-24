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محمد صلاح يقود ليفربول ويسحق ليدز

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 10:39

محمد صلاح يقود ليفربول ويسحق ليدز
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

أحرز فريق ليفربول فوزا ساحقا على ضيفه ليدز يونايتد بستة أهداف نظيفة، الليلة الماضية، في لقاء مؤجل من الجولة 19 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

وسيطر ليفربول على المباراة منذ انطلاقتها وتمكن من التقدم بهدف أول أحرزه النجم المصري، محمد صلاح، في الدقيقة 15 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إثر لمسة يد على أحد لاعبي ليدز في المنطقة المحظورة.

وبعد نصف ساعة من عمر المباراة أضاف الكاميروني، غويل ماتيب، ثاني أهداف ليفربول بعد تمريرة حاسمة من محمد صلاح، الذي واصل تألقه ووقع على الهدف الثالث عند الدقيقة 35 من علامة الجزاء أيضا.

وبقي "الريدز" مُسيطرا على مجريات اللعب وسجّل هدفا رابعا إثر هجمة منظمة اختتمها السنغالي، ساديو ماني، بتصويبة قوية استقرت في شباك ليدز في الدقيقة 80، قبيل أن يظهر اللاعب ذاته في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة الأصلي ويُحرز الهدف الخامس.

وتواصل انهيار دفاع ليدز يونايتد في الوقت المحتسب بدل ضائع وتلقت شباكه هدفا سادسا سجله المدافع الهولندي، فيرغيل فان دايك.

هذا، وأصبح في رصيد ليفربول 60 نقطة عزز بها موقعه في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ63 نقطة، بينما بقي ليدز يونايتد في المركز الخامس عشر بـ23 نقطة.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#ليدز يونايتد
#الدوري الإنجليزي
#بريميرليغ

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