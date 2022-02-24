"يويفا" يدعو إلى اجتماع لبحث تداعيات هجوم روسيا على أوكرانيا

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، إلى اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لبحث تطورات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتقييم الموقف رياضيا واتخاذ القرارات اللازمة.

وقال "يويفا": "بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية في العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا يوم الجمعة 25 فبراير (شباط الجاري)، من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة".

وأضاف في بيان: "سيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ومن المتوقع أن يتخذ "يويفا" في اجتماعه عدة قرارات تتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا المقررة إقامته في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث بدأ بحث خطة طوارئ لنقل المباراة النهائية للمسابقة القارية إلى خارج حدود روسيا.

وأشارت تقارير بريطانية في وقت سابق، إلى أن ملعب "ويمبلي" في لندن، يعتبر الأقرب لاستضافة المباراة حال تم نقلها من روسيا.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".