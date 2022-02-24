  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

"يويفا" يدعو إلى اجتماع لبحث تداعيات هجوم روسيا على أوكرانيا

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 17:04

"يويفا" يدعو إلى اجتماع لبحث تداعيات هجوم روسيا على أوكرانيا
ملعب سانت بطرسبرغ؛ كان مقررا أن يستضيف نهائي دوري الأبطال ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، إلى اجتماع عاجل للجنة التنفيذية لبحث تطورات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وتقييم الموقف رياضيا واتخاذ القرارات اللازمة.

وقال "يويفا": "بعد تطور الوضع بين روسيا وأوكرانيا، دعا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية في العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا يوم الجمعة 25 فبراير (شباط الجاري)، من أجل تقييم الوضع واتخاذ جميع القرارات اللازمة".

وأضاف في بيان: "سيتم إجراء مزيد من الاتصالات بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

ومن المتوقع أن يتخذ "يويفا" في اجتماعه عدة قرارات تتعلق بنهائي دوري أبطال أوروبا المقررة إقامته في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، حيث بدأ بحث خطة طوارئ لنقل المباراة النهائية للمسابقة القارية إلى خارج حدود روسيا.

وأشارت تقارير بريطانية في وقت سابق، إلى أن ملعب "ويمبلي" في لندن، يعتبر الأقرب لاستضافة المباراة حال تم نقلها من روسيا.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في تصريح متلفز، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، متهما ما سماها "الدول الرائدة" في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدعم من وصفهم بـ"النازيين الجدد في أوكرانيا".

بودكاست عرب 48

#الاتحاد الأوروبي
#ا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
#يويفا
#أوكرانيا
#الحرب على أوكرانيا
#روسيا
#دوري الأبطال

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعليق الدوري الأوكرانيّ إثر الهجوم الروسيّ
تعليق الدوري الأوكرانيّ إثر الهجوم الروسيّ

2022-02-24

محمد صلاح يقود ليفربول ويسحق ليدز
محمد صلاح يقود ليفربول ويسحق ليدز

2022-02-24

إِبْعادُ ريال مدريد من دوري الأبطال سيمنع مبابي من الرحيل
إِبْعادُ ريال مدريد من دوري الأبطال سيمنع مبابي من الرحيل

2022-02-24

الأكثر قراءة

انتخاب علي زيدان رئيسا لمجلس كفر مندا المحلي

انتخاب علي زيدان رئيسا لمجلس كفر مندا المحلي

2022-02-23

"طعنها 50 مرة بـ4 سكاكين": اتهام زوج رسمية بربور بقتلها وهي حامل

2022-02-23
حالة طوارئ في أوكرانيا وتحذيرات من غزو روسي بأي لحظة...

حالة طوارئ في أوكرانيا وتحذيرات من غزو روسي بأي لحظة... "بوتين اتخذ قراره"

2022-02-23
حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

حالة الطقس: أجواء دافئة تسبق المنخفض الجوي

2022-02-23
بايدن: أُعلن أوّل حزمة من العقوبات التي ستعزل روسيا عن المنظومة الماليّة الغربيّة

بايدن: أُعلن أوّل حزمة من العقوبات التي ستعزل روسيا عن المنظومة الماليّة الغربيّة

2022-02-23