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مبابي يلمح إلى مصيره بإشارة جديدة

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 09:19

مبابي يلمح إلى مصيره بإشارة جديدة
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الفرنسي، كيليان مبابي، ألمح إلى مصيره مع باريس سان جيرمان بإشارة جديدة.

وساهم مبابي في فوز فريقه على سانت إيتيان (3-1) بعد إحرازه هدفين مساء أمس، السبت، في الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده إلى 156 هدفا، ليتساوى بها مع زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أفضل هداف في تاريخ بي إس جي.

وبسؤاله عن تطلعه لكسر الرقم القياسي المسجل باسم إدينسون كافاني (200 هدف)، رد كيليان "سنرى كيف تسير الأمور".

وأضاف المهاجم الشاب "لكن بالطبع كونك الهداف التاريخي لسان جيرمان، فهو إنجاز لا يمكن تجاهله، سنرى ما سيحدث".

ويحتاج كيليان مبابي لتسجيل 44 هدفا للوصول لهذا الإنجاز، بينما يتبقى لسان جيرمان 12 مباراة في الدوري، و6 مباريات على الأكثر في دوري الأبطال، حال وصول فريقه للمباراة النهائية.

يذكر أن مبابي سيغيب عن المواجهة المقبلة في الدوري ضد نيس، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وينتهي تعاقد كيليان بنهاية الموسم الجاري وسط تكهنات عديدة بإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد
#الدوري الفرنسي

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