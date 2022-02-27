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مدرب السيتي: علينا الفوز بكافة المباريات

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 09:38

مدرب السيتي: علينا الفوز بكافة المباريات
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، سعادته بعد الفوز على إيفرتون بهدف يتيم مساء أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة "حققنا انتصارا مهما للغاية، وتحسن الأمر في الشوط الثاني بعد توابع الشوط الأول، جوديسون بارك دائمًا من الملاعب الصعبة للغاية، هذا انتصار جيد وخطوة أخرى".

وأضاف "بشكل عام سيطرنا على المباراة في الشوط الثاني. عندما يقرر الخصم أن يكلف مهاجميه بمراقبة لاعبي الوسط، يكون الأمر صعبًا بالنظر إلى المساحات".

وأردف "إيفرتون ظهر في بعض اللحظات، وكانت مباراة صعبة، أخبرت اللاعبين بأنهم يبلون البلاء الحسن، وعليهم التحلي بالصبر وسنجد اللحظة المناسبة للتسجيل".

وتابع "قمنا بكل شيء من أجل تحقيق الانتصار، كان لزامًا علينا المحاولة مرة أخرى، وفي النهاية تواجد فيل فودين في المكان المناسب وسجل".

وعن عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لوجود لمسة يد على رودريغو "هناك فار واللقطة تسلل".

وتطرق إلى صراع التتويج باللقب فقال "الفارق الآن 6 نقاط، لكننا خضنا مباراة أكثر، وما يزال هناك 11 مباراة لإنهاء الموسم. علينا الفوز بكل المباريات".

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#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#إيفرتون
#الدوري الإنجليزي

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