برشلونة يضع هالاند ضمن أولوياته في الصيف

ذكرت تقارير صحفية أن النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، لم يحسم مصيره بعد مع فريقه بوروسيا دورتموند الألماني، في ظل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد معه.

ومن المقرر أن يحسم هالاند وجهته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، سيما وأن عقده يتضمن شرطا جزائيا يمنحه فرصة الرحيل هذا العام مقابل 75 مليون يورو.

من جانبها، أكدت صحيفة "سبورت" أن نادي برشلونة لا يزال منافسا شرسا في سباق ضم هالاند، رغم الدين الضخم، الذي يقدر بنحو 1.35 مليار يورو.

وأفادت بأن هذا الدين لا يمثل مشكلة بالنسبة للنادي الكاتالوني، الذي يعتبر التعاقد مع هالاند بمثابة أولوية له في الصيف.

ويواجه برشلونة منافسة شرسة من مانشستر سيتي بجانب غريمه ريال مدريد، الذي يحاول إقناع الدولي النرويجي بالبقاء لموسم آخر مع دورتموند، للعودة لضمه في صيف 2023، في ظل وجود الفرنسي كريم بنزيمة ضمن صفوفه.