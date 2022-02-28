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مانشستر يونايتد يحدد بديلا لكريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 18:03

مانشستر يونايتد يحدد بديلا لكريستيانو رونالدو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لإبرام صفقة إفريقية لتعويض نجمه، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في حال رحيله عقب نهاية الموسم الجاري.

وتحوم شكوك حول مصير كريستيانو في "أولد ترافورد" في حال عدم تأهل "الشياطين الحمر" إلى دوري أبطال أوروبا، حيث ارتبط اسمه باللعب في الدوري الأميركي.

ووفقا لشبكة "راي سبورت" الإيطالية، فإن مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، هو الأقرب لتعويض الرحيل المحتمل لرونالدو في الصيف المقبل.

ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن نابولي لن يقبل بأقل من 100 مليون يورو لرحيل هدافه النيجيري.

وأضاف التقرير، أن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل اتصالًا أوليًا مع نابولي ووكيل اللاعب، للتعرف على سعره في الصيف، فأخبره نابولي أن قيمته الأولية تبلغ 100 مليون يورو.

وختم التقرير، بأنه في حالة رحيل أوسيمين عن نابولي في الصيف، سينقض البارتينوبي على جيانلوكا سكاماكا، مهاجم ساسولو، لضمه إلى صفوفه، رغم اهتمام إنتر ميلان وميلان بضمه أيضا.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#فيكتور أوسيمين
#نابولي

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