"فيفا" يفرض عقوبات شديدة على روسيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبات شديدة على روسيا، تضمنت حرمانها من اللعب على أرضها ومنع عزف نشيدها الوطني أو رفع علمها في المنافسات الدولية؛ على خلفية غزوها لأوكرانيا.

وجاء في بيان للفيفا "يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم على اتصال وثيق بالاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وأعضاء مجتمع كرة القدم الأوكراني، الذين يطلبون الدعم لمغادرة البلاد، طالما استمر الصراع الحالي، وذلك حتى معالجة المسائل المتعلقة باللعبة".

وأضاف "بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قرر مجلس فيفا بالإجماع اتخاذ تدابير أولية فورية، تماشيا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، وستكون القرارات سارية المفعول حتى إشعار آخر".

ونصت العقوبات أولا على عدم إقامة أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث ستُلعب المباريات على أرض محايدة ودون متفرجين، ثانيا يجب أن يشارك المنتخب الذي يمثل روسيا في أي مسابقة، تحت اسم "اتحاد كرة القدم الروسي (RFU)" وليس "روسيا"، وثالثا لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات، التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

وتابع البيان "سيواصل فيفا حواره المستمر مع بقية المنظمات الرياضية، من أجل تحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات".

وختم "فيما يتعلق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، فقد علم فيفا بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد البولندي والتشيكي والسويدي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شارك بالفعل في حوار مع جميع اتحادات كرة القدم.. وسيبقى فيفا على اتصال وثيق للبحث عن حلول مناسبة ومقبولة".