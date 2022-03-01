ريال مدريد يختار بديلا لهالاند

أفادت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد حددت لاعبا بديلا في حال لم يتمكن من ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الشتوي القادم.

وينافس ريال مدريد عدة فرق بينها برشلونة ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على ضم هالاند.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، ضمن الأسماء المطروحة على طاولة ريال مدريد لدعم الهجوم في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن الميرنغي سيتحرك صوب أوسيمين، إذا فشل في حسم صفقة هالاند.

وكان تقارير بريطانية زعمت أن أوسيمين ضمن أهداف مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، وأن سعره يبلغ 100 مليون يورو.

ونجح المهاجم النيجيري في تسجيل 11 هدفًا وتقديم 4 تمريرات حاسمة لزملائه خلال الموسم الحالي.