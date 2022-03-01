  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

لاعب ريال مدريد مطلوب في البريمييرليغ

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 09:20

لاعب ريال مدريد مطلوب في البريمييرليغ
اللاعب الصربي لوكا يوفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، مطلوب من قبل أحد الأندية البارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد يوفيتش مع الفريق الملكي في صيف 2025، وهو لا يحظى بثقة مسؤولي الميرنغي أو الجهاز الفني والجماهير.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفيتش بات قريبًا للغاية من الرحيل عن الريال، لعدم تقديمه الإضافة منذ انضمامه من فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو.

وأضافت "على الرغم من عدم مشاركة يوفيتش بشكل أساسي مع ريال مدريد، فإن فيورنتينا وأتالانتا مهتمان بضمه المهاجم الصربي، وانضم لهما مؤخرًا فريق آرسنال".

وأشارت "ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز هجوم فريقه بيوفيتش، بعدما أصبح النادي اللندني على مشارف العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وفسخ آرسنال تعاقده مؤخرًا مع مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والذي انتقل لبرشلونة في صفقة مجانية، وبالتالي بات الجانرز في حاجة للتعاقد مع مهاجم بديل.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#لوكا يوفيتش
#آرسنال
#الدوري الإنجليزي

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مدرب برشلونة يستهدف إبرام صفقة فرنسية
مدرب برشلونة يستهدف إبرام صفقة فرنسية

2022-03-01

إقصاء روسيا من مونديال قطر والمسابقات الأوروبية
إقصاء روسيا من مونديال قطر والمسابقات الأوروبية

2022-02-28

مانشستر يونايتد يحدد بديلا لكريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد يحدد بديلا لكريستيانو رونالدو

2022-02-28

الأكثر قراءة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

القصف الروسي يتجدد بعد مفاوضات لم تحقق انفراجة

2022-02-28
إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

إصابة رضيع وطفلة بوجهيهما بقنبلتي صوت وسحل فتاة... هنا باب العامود

2022-02-28
حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

حالة الطقس: معتدل وغائم جزئيا

2022-02-28
إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

إسرائيل تصادر عملات مشفرة بادعاء تحويل أموال لحماس

2022-02-28
مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

مقتل مواطن إسرائيلي يهودي في أوكرانيا

2022-02-28