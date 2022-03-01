لاعب ريال مدريد مطلوب في البريمييرليغ

أفادت تقارير صحفية أن لاعب ريال مدريد الإسباني، لوكا يوفيتش، مطلوب من قبل أحد الأندية البارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز بالميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد يوفيتش مع الفريق الملكي في صيف 2025، وهو لا يحظى بثقة مسؤولي الميرنغي أو الجهاز الفني والجماهير.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفيتش بات قريبًا للغاية من الرحيل عن الريال، لعدم تقديمه الإضافة منذ انضمامه من فرانكفورت، مقابل 60 مليون يورو.

وأضافت "على الرغم من عدم مشاركة يوفيتش بشكل أساسي مع ريال مدريد، فإن فيورنتينا وأتالانتا مهتمان بضمه المهاجم الصربي، وانضم لهما مؤخرًا فريق آرسنال".

وأشارت "ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، يسعى لتعزيز هجوم فريقه بيوفيتش، بعدما أصبح النادي اللندني على مشارف العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل".

وفسخ آرسنال تعاقده مؤخرًا مع مهاجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، والذي انتقل لبرشلونة في صفقة مجانية، وبالتالي بات الجانرز في حاجة للتعاقد مع مهاجم بديل.