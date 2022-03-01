مدرب برشلونة يستهدف إبرام صفقة فرنسية

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بإبرام صفقة فرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى البارسا لتعزيز خط الدفاع بصفقة قوية، في ظل الأنباء التي تؤكد اقتراب الثنائي الفرنسي صامويل أومتيتي وكليمينت لينغليت من الرحيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، طلب من إدارة ناديه، التعاقد مع الفرنسي جوليس كوندي، مدافع إشبيلية.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة انضم لريال مدريد وتشيلسي في سباق الحصول على خدمات كوندي، وهو ما سيضع إشبيلية في موقف صعب بشأن الإبقاء عليه.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ممثلي برشلونة وريال مدريد، بدأوا بالفعل محادثات مع وكلاء اللاعب، لمعرفة مدى إمكانية ضمه في الصيف.

جدير بالذكر، أن تشيلسي حاول ضم كوندي في الصيف الماضي، وقدم عرضًا رسميًا إلى إشبيلية بقيمة 60 مليون يورو، إلا أن النادي الأندلسي اشترط الحصول على 80 مليون يورو.