أسطورة ميلان: الفريق لم يعد بحاجة لإبراهيموفيتش

رأى أسطورة آيه سي ميلان الإيطالي، أليساندرو كوستاكورتا، أن الفريق لم يعد بحاجة إلى خدمات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وذكر كوستاكورتا في تصريحات لصحيفة "الماتينو": "مباراة ميلان ونابولي حاسمة للقب الكالتشيو؟ لا أعتقد ذلك، لأن الفرق أثبتت عدم ثبات مستواها بما يكفي هذا الموسم".

وأضاف "لقب الدوري الإيطالي لن يحسم في المواجهات المباشرة، كما أنه لا يوجد فريق يمكنه الهروب بصدارة البطولة".

وتابع "سباليتي انضم لمن لديهم فريق مثالي يستطيع الفوز باللقب، إن الذين عملوا هناك قبله أضافوا شيئًا ما لنابولي، والآن عليه أن يفوز بالألقاب".

وواصل "صنع بيولي، فريقًا من الأفراد، لذا أعتقد أن ميلان لم يعد بحاجة إلى إبراهيموفيتش".

وأتم "أوافق على التجديد لإبراهيموفيتش لمدة موسم آخر، لكن ميلان لم يعد يعتمد عليه، هذا الأمر بمثابة خطوة حقيقية للأمام، لقد نضج الفريق بالفعل".