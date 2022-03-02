باريس سان جيرمان يغري مبابي

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا جديدا لنجمه، كيليان مبابي، من أجل تمديد عقده خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن إدارة البي إس جي عرضت على مبابي، التوقيع على عقد لمدة موسمين براتب خيالي، وحوافز مالية استثنائية.

وأغرى الفريق الفرنسي، مهاجمه الشاب براتب سنوي يبلغ 50 مليون يورو، مع حوافز مالية أخرى بقيمة 100 مليون يورو.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، علمًا بأنه انضم قادمًا من موناكو في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

ويتمتع كيليان مبابي باهتمام متزايد من ريال مدريد، للحصول على خدماته في صفقة انتقال حر.