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ريال مدريد يتلقى نبأ سارا!

تاريخ النشر: 02/03/2022 - 17:33

ريال مدريد يتلقى نبأ سارا!
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

تلقى ريال مدريد الإسباني أنباء سارة بعد الإصابات التي لحقت بعدد من لاعبيه، وقبل المواجهات الثقيلة القادمة في الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وشهدت تدريبات اليوم عودة النمساوي دافيد ألابا للتدرب مع باقي زملائه، بعدما تعافى من الآلام العضيلة التي كان يعاني منها.

واستكمل اللاعب جلسة المران بالكامل تقريبا على العشب، ليشارك بذلك في أول مران له مع الفريق هذا الأسبوع ضمن الاستعدادات لمواجهة ريال سوسييداد المقررة السبت المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن منافسات الجولة 27 من الليغا.

ولم يواجه ألابا أي مشكلات أثناء التدريبات اليوم، لكنه توقف في الجزء الأخير من الجلسة لعدم المخاطرة، نظرا لأن الهدف الأكبر هو أن يلحق بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي المقررة الأربعاء القادم في معقل الملكي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيسعى الريال في هذه المباراة لقلب النتيجة التي خرج بها من ملعب حديقة الأمراء، حيث كان الفوز لصالح الفريق الباريسي بهدف دون رد.

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#ريال مدريد
#دافيد ألابا
#الدوري الإسباني

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