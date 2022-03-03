فالنسيا يتغلب على بلباو ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل نادي فالنسيا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، الليلة الماضية، بعد فوزه على ضيفه أتلتيك بلباو بهدف نظيف، في إياب الدور نصف نهائي على ملعب "ميستايا".

وسجل هدف الفوز لفريق فالنسيا مهاجمه البرتغالي، غونزالو غويديس، في الدقيقة 43 من كرة قوية سددها من خارج حدود منطقة جزاء بلباو.

وكانت مواجهة الإياب في "سان ماميس"، معقل فريق أتلتيك بلباو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، الأمر الذي منح التفوق لفالنسيا بمجموع اللقائين 2 - 1.

هذا، وينتظر فالنسيا في المباراة النهائية المتأهل من مواجهة ريال بيتيس وخصمه رايو فاليكانو، اليوم الخميس، إذ تبدو بطاقة العبور أقرب للأول بعدما أنهى الذهاب فائزا بهدفين لواحد خارج قواعده.