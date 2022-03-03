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قيصري سبور يُبعد بشيكطاش ويبلغ نصف نهائي كأس تركيا

تاريخ النشر: 03/03/2022 - 09:00

قيصري سبور يُبعد بشيكطاش ويبلغ نصف نهائي كأس تركيا
من المباراة (الأناضول)
عرب ٤٨

أبعد قيصري سبور حامل اللقب بشيكطاش من كأس تركيا لكرة القدم، وبلغ الدور نصف نهائي من المسابقة، بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد، على أرض ملعب "فودافون بارك أرينا" الليلة الماضية.

وسجل قيصري هدفا أحرزه السويسري ماريو غافرانوفيتش بعد 6 دقائق من بداية المباراة، وانتظر بشيكطاش إلى غاية الدقيقة 43 لكي يُعدل النتيجة عبر المدافع فالنتين روز من كرة قدمها له الكندي أتيبا.

ونجح قيصري سبور في تسجيل هدف ثان وقع عليه البرتغالي ميغيل كاردوسو بعد عرضية مثالية من الفرنسي ليونيل كارول، في هجمة مرتدة منظمة.

وتختتم، اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائي لتحديد المتأهل الأخير من مواجهة تجمع ألانيا سبور وغازي عنتاب، إذ سبق وأن ضمن طرابزون سبور وسيواس سبور تواجدهما في المربع الذهبي.

هذا، وتقام مباريات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، إذ تتواجه الفرق المتأهلة يوم 19 نيسان/ أبريل 2022 في الذهاب، و10 أيار/ مايو في الإياب.

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#كأس تركيا
#قيصري سبور
#بشيكطاش
#كرة قدم
#رياضة

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