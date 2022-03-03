"ويفا" يفرض على الفرق البيلاروسيّة اللعب على أرض محايدة

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، اليوم الخميس أن كافة الفرق والمنتخبات الوطنية البيلاروسية التي تنافس في مسابقات أوروبية، عليها أن تلعب مبارياتها البيتية على أرض محايدة، في أعقاب دعم بيلاروسيا لموسكو في غزو أوكرانيا.

وقالت الهيئة الناظمة للكرة الأوروبية في بيانها، إن المباريات التي تكون فيها فرق بيلاروسية هي المضيفة ستقام خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير.

ويأتي هذا القرار بحق بيلاروسيا لاستضافتها قوات روسية شاركت في غزو أوكرانيا.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن "اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستعقد اجتماعات استثنائية أخرى، على أساس منتظم ومستمر عند الاقتضاء، لإعادة تقييم الوضع القانوني والواقعي بحسب تطوره، وتبني قرارات أخرى حسب الضرورة".

ومن المقرر أن تستضيف بيلاروس ضيفتها أذربيجان في 6 حزيران /يونيو المقبل في دوري الأمم الأوروبية، وكازاخستان أو مولدافيا (الفائز بينهما من ملحق تأهيلي) بعدها بأربعة أيام، فيما لا يتواجد أي فريق بيلاروسي في مسابقات الأندية الأوروبية هذا الموسم.

كما يخوض المنتخب البيلاروسي للسيدات على أرضه مباراة ودية أمام ايسلندا في 7 نيسان/ أبريل.

وكانت روسيا استُبعدت الاثنين من كأس العالم لكرة القدم بعدما قرر الاتحادان الدولي (فيفا) والأوروبي إنهاء مشاركات كل الأندية والمنتخبات الوطنية الروسية من المسابقات الأوروبية والدولية "حتى إشعار آخر".