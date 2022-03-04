أنشيلوتي يواجه أزمة قبل ملاقاة سوسييداد

يفتقد ريال مدريد الإسباني لخدمات لاعبه، فيدي فالفيردي، في المباراة أمام ريال سوسييداد غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ27 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وتعرض فالفيردي لنزلة برد حالت دون مشاركته في مران اليوم الجمعة، مما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي، في أزمة، لافتقاده جهود لاعب الوسط الأساسي توني كروس بسبب إصابة عضلية.

وهكذا لن يتمكن أنشيلوتي خلال مباراة سوسييداد من الاعتماد على كروس أو بديله فالفيردي، الذي سيكون مستعدًا على الأرجح للمشاركة ضد باريس سان جيرمان، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، تعد فرص مشاركة كروس، الذي ينتظر معرفة نتيجة أشعة الرنين المغناطيسي، ضئيلة في لقاء الأربعاء ضد باريس.