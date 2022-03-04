تفاصيل عرض برشلونة لضم هالاند!

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني أبدى تمسكه بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، سيما بعد إعلان رئيس الأول، خوان لابورتا، عزمه على جلبه إلى ملعب "كامب نو".

ومن المتوقع أن يرحل هالاند عن دورتموند عقب نهاية الموسم الجاري، رغم ارتباطه بعقد حتى صيف 2024.

وكشفت قناة "كواترو" الإسبانية تفاصيل العرض المقدم من النادي الكاتالوني بعد الجلسة التي جمعت لابورتا بالإيطالي مينو رايولا، وكيل اللاعب.

ويشمل العرض توقيع هالاند على عقد لمدة 5 سنوات، يحصل خلاله على راتب إجمالي يقدر بنحو 195 مليون يورو.

وبموجب العقد، يحصل هالاند على 20 مليون يورو في الموسم الأول، لتزيد حوالي 10 ملايين مع كل موسم تالي، حتى يصل الراتب إلى 55 مليونا في الموسم الخامس.

رغم ذلك، أبلغ رايولا رئيس النادي الكاتالوني بتفضيله توقيع موكله على عقد لمدة 3 سنوات فقط، مع تضمنه على خيار التمديد لعامين إضافيين.

وتشير التقارير إلى قيام رايولا بمحاولة إقناع هالاند بالتوقيع للبارسا وإدارة ظهره للعروض المقدمة له من ريال مدريد ومانشستر سيتي.