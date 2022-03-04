مدرب ليفربول يكشف خطة رحيله وموعدها!

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى استعدادات فريقه لمواجهة وست هام يونايتد غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ28 من الدوري الممتاز.

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز على وست هام من أجل مواصلة الضغط على المتصدر مانشستر سيتي، حيث يفصل بينهما 6 نقاط فقط، علمًا بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة.

وذكر كلوب في مؤتمر صحافي اليوم، الجمعة، أن "مدرب وست هام لم يفز أبدا في أنفيلد؟ آمل أن تستمر هذه العقدة طويلا. أنا متأكد من أنه كان قريبًا عدة مرات من الفوز هنا. إنه زميل لطيف، بعد فترة ناجحة في إيفرتون، يقوم بانتقالات ذكية في وست هام، ويمتلكون فريقا قويا".

ولم يحسم كلوب موقف الغيني نابي كيتا من المشاركة في لقاء الغد، وأضاف "القوة في العمق مهمة لكن بعض لاعبينا غير متاحين. أنا متأكد من غياب تياغو".

وأردف "وضع كورتيس جونز ليس سيئا لكن هل هو جيد بما يكفي لمباراة الغد؟ سوف نرى. ماتيب مريض والأمر لا علاقة له بكورونا".

وأشاد كلوب بمدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله للفريق قادما من لايبزج.

وقال عنه "من الواضح أن جودته تساعدنا. كوناتي يمتلك كل مهارات قلب الدفاع الجيد".

وسئل كلوب عن مستقبله مع ليفربول، فألمح إلى أنه إذا قرر الرحيل في يوم ما، فسيكون الفريق جاهزا حتى لا يتأثر بتلك الخطوة.

وفسر قائلا "الخطة ما تزال هي نفسها. لم يتغير أي شيء وإذا قررت الرحيل في 2024، فلن يكون لذلك علاقة بجودة الفريق. كل ما نقوم به هو على المدى الطويل. يجب أن يكون هذا النادي أفضل عندما لا أكون هنا. هذه هي الخطة".