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تسريب جلسة سرية بين برشلونة ووكيل هالاند

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 09:00

تسريب جلسة سرية بين برشلونة ووكيل هالاند
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

أبدت إدارة برشلونة الإسباني استيائها من تسريب كواليس مساعي الفريق للتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، عقب نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية، عن جلسة سرية جمعت بين خوان لابورتا، رئيس النادي الكاتالوني، ومينو رايولا، وكيل هالاند، في الأيام الماضية من أجل إنجاز الصفقة.

من جانبه، أعرب جولي جويو، نائب رئيس منطقة التسويق بالنادي، عن استيائه من علم وسائل الإعلام بتلك الجلسة السرية.

وتحدث جويو لإذاعة "Rac1" الكاتالونية بكلمات مقتضبة، قائلا "هناك أشياء يجب أن تبقى في طي الكتمان، لكنها أمور تحدث دائما في هذا النادي".

وأشار التقرير إلى تقديم برشلونة عقد لمدة 5 سنوات على هالاند، يقضي بحصوله على راتب إجمالي يبلغ 195 مليون يورو.

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#برشلونة
#إيرلينغ هالاند
#مينو رايولا
#خوان لابورتا

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