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ميلان يتقدم خطوة لإبرام صفقة مغربية

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 18:36

ميلان يتقدم خطوة لإبرام صفقة مغربية
اللاعب المغربي نصير مزراوي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق آيه سي ميلان الإيطالي يواصل مساعيه من أجل ضم لاعب أياكس أمستردام، المغربي نصير مزراوي.

وربطت تقارير صحفية سابقة اهتمام فرق أوروبية بارزة بينها ميلان وبرشلونة ونابولي وروما بالتعاقد مع الظهير المغربي.

وحسب صحيفة "تليغراف" الهولندية، فإن مسؤولي ميلان تواصلوا مؤخرًا مع ممثلي مزراوي لمعرفة موقفه من الانضمام إلى الروسونيري.

وينتهي عقد مزراوي مع نادي أياكس في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع التوقيع الآن مع أي نادٍ مجانًا.

يذكر أن ميلان لديه 3 لاعبين في مركز الظهير الأيمن، هم: دافيد كالابريا وأليساندرو فلورينزي وبيير كالولو.

ويلعب كالابريا بشكل أساسي مع المدرب ستيفانو بيولي هذا الموسم، بينما يشارك فلورينزي على فترات، كما أن ميلان لم يشتر عقده من روما حتى الآن.

فيما بات كالولو يوظف أكثر كقلب دفاع لتعويض الغيابات في هذا المركز، ونادرًا ما شارك كظهير أيمن.

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#ميلان
#نصير مزراوي
#أياكس أمستردام

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