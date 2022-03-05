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يوفنتوس يجهز عرضا لاستعادة بوغبا

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 18:20

يوفنتوس يجهز عرضا لاستعادة بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يسعى لاستعادة خدمات النجم الفرنسي، بول بوغبا، من مانشستر يونايتد الإنجليزي بدء من الموسم القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" عقب نهاية الموسم الجاري، وحسب المؤشرات فإن اللاعب في طريقه للرحيل عن صفوف فريقه.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع بوغبا مجانًا، ويجهز مسؤولوه حاليًا العرض الأول للدولي الفرنسي.

ويخطط البيانكونيري لمنح بوغبا راتبًا ثابتًا، يبلغ 7.5 مليون يورو، مثل المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، على أن يرتفع بالمتغيرات إلى 10 ملايين يورو.

ووفقا للصحيفة، سيتضمن العرض عقدا مدته 3 سنوات، بينما سيحصل يوفنتوس على إعفاء ضريبي للصفقة بنسبة 50%، بسبب "مرسوم النمو"، لأن بوغبا كان يلعب خارج إيطاليا في آخر عامين.

ومن جانبه، يعمل أيضا ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، على إقناع بوغبا بالعودة إلى صفوف السيدة العجوز مرة أخرى.

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#يوفنتوس
#بول بوغبا
#مانشستر يونايتد

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