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غوارديولا: مانشستر سيتي بحاجة إلى مهاجم

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 17:00

غوارديولا: مانشستر سيتي بحاجة إلى مهاجم
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

قال مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة "ذا صن" إنه "أعتقد أن الفريق يحتاج إلى مهاجم بالتأكيد".

وأضاف "مانشستر سيتي يلعب جيدًا دون مهاجم؟ أنا آسف.. ربما أكون مخطئًا لكني لا أتفق معك. أنت تقول إننا نلعب بشكل خيالي دون مهاجم لأننا نفوز".

وتابع "عندما لا نفوز، ستقول إننا بحاجة إلى مهاجم، وأنني ساذج، لأن في الدوري الإنجليزي يجب أن تلعب بمهاجم".

وشدد "نحاول اللعب دون مهاجم، لكن في بعض الأحيان لا يكون ذلك ممكنًا".

وواصل "نحن بحاجة إلى مهاجم، أعتقد أن الفريق سيحاول التعاقد مع لاعب. لم يحدث ذلك هذا الموسم، نتكيف مع اللاعبين المتاحين ولا نشكو أبدًا".

وأكمل "إذا لم يكن لديك أحد اللاعبين، عليك اللعب بطريقة مختلفة عن يونايتد وساوثهامبتون وليفربول، لأنهم يطبقون فلسفة أخرى".

وأتم "في إنجلترا، مانشستر سيتي شيء استثنائي إلى حد ما في طريقة اللعب، علينا أن نلعب بهذه الطريقة، وإلا سيتفوق المنافسون علينا".

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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