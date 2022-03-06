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ماذا قال رئيس برشلونة عن حقيقة مفاوضات هالاند؟

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 09:19

ماذا قال رئيس برشلونة عن حقيقة مفاوضات هالاند؟
النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (أ ب)
عرب ٤٨

استبعد رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، خوض فريقه أي نوع من المفاوضات لضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند.

وذكر لابورتا في تصريحات لوسائل إعلام إسبانية "في برشلونة لم نتفاوض مع اللاعب. عندما نرغب في التفاوض فسيكون ذلك مع بوروسيا دورتموند إذا استدعى الأمر".

وجاءت تصريحات لابورتا هذه ردا على سؤاله عما إذا كان مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز قد اجتمع بهالاند الأسبوع الماضي.

وفي البداية نفى لابورتا هذا الاجتماع، لكن بعد سؤاله مجددا عن الأمر رد قائلا "هذا ليس من شأني. أنا أتحدث عن المفاوضات. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".

وتابع "لو تفاوضنا فسنتفاوض مع بوروسيا دورتموند. جاري العمل على ضم لاعبين كثيرين يمكنهم تحسين الفريق الموسم المقبل بناء على رأي المدرب والجهاز الفني ومدير الكرة ولكن نحن لا نتفاوض مع لاعبين. لم يحدث أي نوع من المفاوضات مع هالاند".

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#برشلونة
#إيرلينغ هالاند
#خوان لابورتا
#بوروسيا دورتموند

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