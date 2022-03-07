إنتر ميلان يستهدف ضم سواريز

أفادت تقارير صحفية أن إنتر ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، لويس سواريز، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ورجحت تقارير سابقة احتمال رحيل سواريز عقب نهاية الموسم الجاري، حيث ترددت أنباء قوية عن عدم وجود نية لدى الروخيبلانكوس لتجديد عقده.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن إدارة إنتر ميلان تواصلت مع وكيل أعمال سواريز، للاتفاق معه على الانتقال للفريق بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

ويسعى إنتر لتعزيز هجومه الصيف المقبل، ووضع سواريز خيارًا أوليًا، ومن بعده سكاماكا مهاجم ساسولو.

وأشار التقرير، إلى أن إنتر سيواجه منافسة شرسة على سواريز، من جانب نادي إشبيلية.

وانضم سواريز إلى أتلتيكو مدريد، في الصيف قبل الماضي، قادمًا من برشلونة، وساهم في تحقيق الأتليتي لقب الليغا.