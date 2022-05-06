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تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 09:30

تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022"
(Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أنه جرى تأجيل دورة الألعاب الآسيوية "هانغجو 2022" المقررة في الصين في أيلول/سبتمبر المقبل إلى موعد غير محدد.

وأكد الإعلام الرسمي الصيني اليوم، الجمعة، نبأ تأجيل دورة الألعاب الآسيوية نقلا عن المجلس الأولمبي الآسيوي.

ولم يكشف عن السبب لتأجيل "آسياد 2022" ولكن الإعلان يأتي تزامنا مع مكافحة الصين لموجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سي سي تي في" التلفزيونيّة الرسميّة على موقع "ويبو" الموازي لتويتر في البلاد "أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي أن الدورة التاسعة عشرة من الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في هانغجو، الصين بين 10 و25 أيلول/سبتمبر 2022، ستؤجل".

وأضافت أن الموعد الجديد للحدث القاري "سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق".

تقع مدينة هانغجو على بعد 200 كلم من المدينة الاكبر في البلاد، شنغهاي والتي عانت من تدابير صارمة وإغلاق تام لأسابيع طويلة في سياسة البلاد لمكافحة فيروس كورونا.

وكشفت اللجنة المنظمة لآسياد 2022 في وقت سابق من الشهر الحالي أنه تم انتهاء العمل بجميع المنشآت الـ56 المخصصة للألعاب الآسيوية والألعاب الآسيوية البارالمبية، ووعدت بنشر خطة للتعامل مع تفشي كورونا مُستَلهَمة من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وكان من المقرر أن تصبح هانغجو ثالث مضيفة صينية للألعاب بعد بكين عام 1990 وغوانغجو عام 2010، علمًا أن بعض المنافسات ستقام في مدن إقليمية أخرى بما في ذلك نينغبو، وينجو، هوجو، شاوشينغ وجينهوا.

واستضافت جاكرتا وباليمبانغ الاندونيسيتان في 2018 النسخة الأخيرة من الدورة المقامة مرّة كل أربع سنوات، ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة في أيتشي وناغويا اليابانيتين في 2026، فيما تستضيف الدوحة نسخة 2030 والرياض نسخة 2034، علما أن النسخة الأولى أقيمت في نيودلهي الهندية عام 1951 بمشاركة نحو 500 رياضي من 11 دولة تنافسوا في ست رياضات فقط.

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#الصين
#هانغجو 2022
#دورة الألعاب الآسيوية

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