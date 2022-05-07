برشلونة يقترب من ضم مدافع تشيلسي

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع مدافع تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أزبيليكويتا لديه اتفاق مع برشلونة حول عقد مدته موسمين براتب ينوي يبلغ 13 مليون يورو، بالإضافة إلى بند يسمح بالتمديد لموسم ثالث.

وأشارت إلى أن أزبيليكويتا كان ينتظر فقط خطة بيع تشيلسي إلى مالك جديد، من أجل التحدث مع إدارة النادي حول الرحيل.

وكان تشيلسي أعلن صباح اليوم السبت، الاتفاق على صفقة بيع النادي في بيان رسمي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي فعل بند التمديد في عقد أزبيليكويتا حتى صيف 2023، مع منحه وعدًا بالرحيل في حالة بيع النادي.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن برشلونة حسم أيضًا التعاقد مع أندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، وفرانك كيسي لاعب وسط ميلان.