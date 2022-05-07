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سان جيرمان يعلن سبب غياب ميسي عن التدريبات

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 17:28

سان جيرمان يعلن سبب غياب ميسي عن التدريبات
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي سبب غياب نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن التدريب الجماعي اليوم، السبت.

وجاء في بيان للفريق الباريسي اليوم، أن ميسي تدرب منفردا لشكواه من آلام جرح قطعي، وسيصدر بيانا آخر غدا الأحد.

ولم يحسم البيان جاهزية النجم الأرجنتيني لمباراة تروا غدا، في الجولة 36 من الدوري الفرنسي.

كما تطرق أيضا لحالة باقي اللاعبين المصابين، حيث أشار إلى أن لياندرو باريديس يواصل برنامجه التأهيلي بعد عملية جراحية في العانة.

بينما بدأ الألماني جوليان دراكسلر مرحلة جديدة من التأهيل بالتدرب في الملعب بالكرة وبدونها.

أما المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، فقد تحسنت حالته من إصابة في عضلة الفخذ، وسيكون جاهزا للتدريبات الجماعية نهاية الأسبوع المقبل.

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#باريس سان جيرمان
#ليونيل ميسي

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