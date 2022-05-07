صلاح يرد.. ما الخطأ الشائع حول دوره في ليفربول؟

رأى نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن الناس لا يفهمون طبيعة دوره في فريقه، رغم الأهداف التي أحرزها على مدار المواسم الأخيرة.

وخطف صلاح الأنظار بموسم رائع آخر مع ليفربول، إذ سجل 30 هدفا في جميع المسابقات، 22 منها في الدوري الإنجليزي وحده.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي البريمييرليغ، ضمن مسعاه للفوز بالحذاء الذهبي الثالث له، بينما يطارد ليفربول رباعية غير مسبوقة من الألقاب، وقد شهد هذا الموسم بالفعل فوزه بجائزة لاعب العام في إنجلترا برأي الكتاب.

وبذل صلاح جهده لتصحيح ما يراه خطأ شائعا لدى الناس، خلال تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ديلي ميل".

وقال صلاح: "أنا لست مهاجما، لست كذلك لأنني ألعب كجناح. أنا لا أؤدي دور المهاجم رقم 9، أنا ألعب في الجناح. الأمر مختلف تمامًا عندما تلعب كجناح".

وأضاف: "الناس يحسبونني مهاجما، لكن لا ينبغي أن يفعلوا ذلك، لأنني لا ألعب كمهاجم. في مباراتنا الأخيرة، كان (ديوجو) جوتا هو مهاجمنا، ولدينا (ساديو) ماني أيضا كرقم 9".

وختم: "لم أكن أبدًا رقم 9 مثله، أنا فقط أركز في كل مباراة لمحاولة مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. بمجرد فوز الفريق، أنا سعيد".