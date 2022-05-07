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مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع بوغبا

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 08:36

مانشستر سيتي يدرس التعاقد مع بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي يفكر في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، بشكل مجاني في نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع اليونايتد في حزيران/يونيو المقبل، ما يتيح له حرية التوقيع لأي فريق مجانا.

وكشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه بموقع "تويتر" عن تخطيط المان سيتي للتعاقد مع لاعب وسط جديد بمجرد إنجاز صفقة المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشار إلى دخول بوغبا، دائرة اهتمامات مسؤولي السيتي، الذين ناقشوا داخل أروقة النادي، إمكانية الظفر بتوقيعه.

ورغم ذلك، أكد رومانو أن النادي لم يدخل في محادثات متقدمة مع اللاعب الفرنسي، الذي أفادت تقارير صحفية باحتمالية انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

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#بول بوغبا
#مانشستر سيتي
#مانشستر يونايتد

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