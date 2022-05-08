إنتر ميلان يوجه صدمة للاعبه لاوتارو

ذكرت تقارير صحفية أن فريق إنتر ميلان الإيطالي وجه صدمة لنجمه الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، حول مستقبله في الموسم القادم.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن لاوتارو لا يريد مغادرة إنتر ميلان في الصيف، ولن يضغط كي يوافق النادي على أي عرض مقدم له.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن لاوتارو يشعر بأهميته الكبيرة في مشروع المدرب سيموني إنزاغي مع إنتر، كما أن اللاعب الأرجنتيني يستمتع بالحياة في مدينة ميلانو.

وأوضحت "لاجازيتا ديللو سبورت" أن موقف إنتر يصدم لاوتارو، حيث لا يقدم النادي أي ضمانات للنجم الأرجنتيني بشأن مستقبله.

وذكرت الصحيفة أن في حالة وصول عروض جادة في الصيف، فإن إنتر سيفكر في بيع لاوتارو مارتينيز.

وكانت العديد من التقارير ربطت لاوتارو مؤخرًا بالانتقال إلى آرسنال في الميركاتو الصيفي المقبل.