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كلوب: السيتي لن يفقد نقاطا في سباق الدوري

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 18:15

كلوب: السيتي لن يفقد نقاطا في سباق الدوري
المدرب الألماني يورغن كلوب (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، إلى حظوظ فريقه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري.

وذكر كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للفريق "حظوظ الريدز في حصد اللقب؟ انظر.. أحب الجلوس هنا وأقول.. (نعم.. مانشستر سيتي سيفقد نقاطًا).. لكن المشكلة الوحيدة أنني لا أرى أن ذلك سيحدث. هذه المشكلة".

وأضاف المدير الفني لليفربول "كنت أتمنى أن أفكر في الأمر بشكل مختلف، لكن لا يمكنني رؤية الوضع بشكل مختلف، لكننا سنرى ما سيحدث".

وتابع "مشكلتي الآن ليست الكيفية التي سيخسر بها مانشستر سيتي أمام نيوكاسل، لكن اهتمامي منصب على مباراتنا يوم الثلاثاء ضد أستون فيلا، وبالتأكيد نحب أن نفوز بهذه المباراة بالفعل".

واختتم "سنحاول الاستعداد بشكل جيد قدر الإمكان للمباراة المقبلة كما نفعل دائمًا، ونحاول أن نكون مستعدين لمواجهة أستون فيلا على ملعب فيلا بارك.. هذا سيكون صعبًا أيضًا، لكننا سنجربه".

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#يورغن كلوب
#ليفربول
#مانشستر سيتي
#الدوري الإنجليزي

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