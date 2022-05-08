مدرب برشلونة: لم نحصل على هدايا من أحد

أشاد مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، بعقلية فريقه بعد الفوز على ريال بيتيس في عقر داره بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الليغا.

وضمن الفريق الكاتالوني اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد الفوز على بيتيس.

وقال تشافي في تصريحات عقب المباراة "ربما في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون الأول/ديسمبر كنا لنتعادل في أي مباراة، ونتراجع للخلف، ولكن الآن نحن نتقدم للأمام".

كما شدد مدرب البارسا على تحسن أداء الفريق، رغم أنه لم ينجح في المنافسة على اللقب حتى النهاية.

وأوضح "فزنا على أصحاب المراكز العشر الأولى في الدور الثاني، نافسنا بقوة، وتحسن أداؤنا، أعتقد أن الأمر واضح للجميع، رغم الخسارة أمام قادش ثم رايو فايكانو، نجحنا في أن نعود للمنافسة، ولعبنا بشكل جيد، أو سيء، أو أقل من الجيد، ولكننا نافسنا، وأصبحت لدينا روحا انتصارية، لم نحصل على أي هدايا من أحد".

وحول مباراة الأمس، التي حسمها البارسا في الدقيقة الأخيرة بهدف قاتل من جوردي ألبا، أشار إلى أن الفريق لا يزال "يفتقد للسيطرة على المباريات، بيتيس يجيد التحولات الهجومية السريعة، ولكننا فشلنا في هذا الأمر، بالطبع ما زال علينا التحسن في بعض الجوانب".

كما أثنى أسطورة النادي سابقا على اللاعب الواعد أنسو فاتي، الذي دخل في الشوط الثاني، وسرعان ما سجل هدف التقدم الأول، حيث قال عنه إنه "يعرف طريق المرمى، هناك لاعبين نجوم، وأنسو أحدهم، الفريق يشعر بوجوده دائما".

ولم ينس تشافي الثناء على زميليه السابقين في الفريق وقائدي البارسا، سرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، مؤكدا أنهم "متفانين ويبرهنون على ذلك في كل يوم".