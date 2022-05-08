ميلان يدخل المنافسة على ضم نجم السيتي

أفادت تقارير صحفية أن آيه سي ميلان الإيطالي أبدى رغبته في التعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى ميلان للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، ويستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وبالتالي يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان يرغب في التعاقد مع جناح هجومي جديد في الصيف المقبل، لتعزيز صفوف الفريق المشارك في دوري أبطال أوروبا.

وأشار التقرير، إلى أن ميلان صوب أنظاره تجاه النجم الدولي الإنجليزي رحيم سترلينغ، جناح مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده في صيف 2023، ولم يتم التفاوض حول التجديد حتى الآن.

وأكد التقرير، أن سترلينغ نفسه غير حريص على التجديد، في ظل رغبته في خوض تحدٍ جديد والانتقال إلى نادٍ آخر.

ولا يمانع مانشستر سيتي رحيل سترلينغ في الصيف المقبل، خاصة وأنه لا ينوي التجديد له، وبالتالي يرغب في تجنب رحيله مجانًا في صيف 2023.

ومع ذلك، فإن ميلان سيجد منافسة شرسة من جانب ناديي آرسنال وبرشلونة، على ضم الجناح الإنجليزي.