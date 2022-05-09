برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم نابولي

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع أحد نجوم نابولي الإيطالي، حيث يتابعه الفريق والمدرب تشافي هيرنانديز منذ سنوات.

ويدور الحديث عن لاعب الوسط الإسباني، فابيان رويز، الذي يتعيّن على نابولي بيعه حتى لا يخسره في صفقة انتقال حر، نظرًا لانتهاء عقده في 2023.

وقدم رويز (26 عاما) مستوى مميزا مع نابولي، هذا الموسم، حيث كان من أفضل لاعبي الفريق، وأحرز 7 أهداف وصنع 4 لزملائه في الكالتشيو.

ولم يتحدث مسؤولو نابولي مع رويز، منذ عامين على الأقل، بشأن تجديد التعاقد، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وفضل نابولي وضعه على قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، نظرا لأنه لا يريد رحيله دون مقابل، وهو ما سيحدث مع مهاجم الفريق، لورينزو إنسيني.

وقد بدأت العروض تنهال بالفعل على نابولي منذ أشهر، وكان أهمها من نيوكاسل في كانون الثاني/يناير الماضي.

لكن العرض لم يرق لرويز، الذي فضل الانتظار في إيطاليا حتى انتهاء الموسم، على أمل تلقي عروض أفضل، ربما يكون أحدها من البارسا.

وسبق للبلوغرانا السعي وراء توقيع اللاعب، لكنه اصطدم دائما بمطالب ناديه المرتفعة، حيث كان نابولي يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.