ماذا قال أنشيلوتي بعد الخسارة أمام أتلتيكو؟

قال مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بعد خسارة مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد (0-1)، إن "أولويتنا كانت تجنب حدوث مشكلات مع اللاعبين المراهقين، قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في باريس يوم 28 أيار/مايو الجاري".

وذكر أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي عقب المباراة "قدمنا أداء جيدا في الشوط الثاني، كنا قريبين من التعادل، وينبغي علينا المواصلة على هذا النحو. أولويتنا كانت تجنب حدوث مشكلات ومنح دقائق للاعبين الذين يشاركون قليلا".

وتابع "سنخوض المباريات المتبقية في الليغا بهذه الطريقة، والخميس سيشارك اللاعبون الذين شاركوا في دقائق قليلة بالأمس، وضد قادش سيحدث الأمر نفسه".

وأضاف أنشيلوتي "كنا غير سعيدين في الشوط الأول لأننا خسرنا الكثير من التمريرات والثنائيات.. في مباريات من هذا النوع العامل الذهني مهم للغاية وأحيانا يكون حاسما".

وواصل "في هذا الجانب كان لأتلتيكو الأفضلية وهذا أمر طبيعي. نحن لم نكن في حاجة إلى النقاط، لكننا كنا في حاجة إلى خوض مباراة جيدة، وتحسن أداؤنا في الشوط الثاني، كنا نريد منح راحة للاعبين المرهقين وتجنب حدوث مشكلات".

وكشف أنشيلوتي في تصريحاته الفريق الذي سيخوض نهائي دوري الأبطال، مشيرا إلى أنه سيكون قريبا من التشكيلة التي ستلعب المباراة الأخيرة في الليغا أمام ريال بيتيس.

وعلق المدرب الإيطالي على حالة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة قائلا "بنزيمة كان مرهقا، ولم يتعاف بعد. أول ما ينبغي عليّ فعله هو تجنب حدوث مشكلات، وكان مودريتش مرهقا كذلك، لذا لم أعول عليه منذ بداية المباراة".

وقيّم أنشيلوتي أداء لوكا يوفيتش في المباراة "عانى يوفيتش من صعوبات في الشوط الأول لأن عملية الخروج بالكرة من الخلف كانت معقدة، لذا عانى المهاجمون من صعوبات كبيرة".

وأوضح "فالفيردي؟ يمكن القول إنه لاعب لا يمكن المساس به في الوقت الحالي".

وأكمل "سيميوني (مدرب أتلتيكو مدريد) استقبلني بشكل جيد وهنأني، وعلاقتنا جيدة".

وأتم تصريحاته "لدينا الوقت الكافي للتحضير لنهائي دوري الأبطال واستعادة جميع اللاعبين".