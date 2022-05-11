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صلاح: أنا الأفضل والأرقام خير دليل

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 23:00

صلاح: أنا الأفضل والأرقام خير دليل
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى مقارنته بلاعبين آخرين، مشددا على أنه لا يسعى سوى لمساعدة فريقه والمساهمة في صعوده إلى منصات التتويج.

وأكد صلاح في مقابلة مع شبكة "بي إن سبورتس" عقب تتويجه الأسبوع الماضي بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا برأي الكتاب، ثقته بقدراته وإمكانياته، مبينا أنه لا يبدي أي اهتمام باتهامه بالأنانية على حساب زملائه في الفريق.

وقال صلاح في المقابلة "لا أستمع إلى كل ما يقال منذ بداية الموسم، لو تمت مقارنتي بجميع من في مركزي، سأكون أفضل من الجميع، يجب أن أركز على عملي فقط والأرقام خير دليل".

من ناحية ثانية، جدد صلاح حماسه لمقابلة ريال مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم 28 أيار/مايو الجاري في باريس، حيث يتطلع ليفربول لرد الثأر من الخسارة أمام الفريق ذاته في نهائي العام 2018، والتي أصيب فيها اللاعب المصري في كتفه، ليخرج من الملعب في الشوط الأول.

وتابع "كان الأمر حزينا بالنسبة لي أن أخرج مصابا من المباراة، لكن علي أن أتقبل ذلك ولا يجب أن نبكي على الأطلال، الحمد لله عدت (بعد ذلك بعام) وفزت بالمباراة النهائية، والآن نستعد لرد اعتبارنا أمام ريال مدريد وأنا متحمس للغاية لهذه المباراة".

وشدد صلاح خلال المقابلة، على أهمية استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر، مضيفا أن جمهور الكرة العربية يتمتع بشغف وحب كبير للعبة.

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#محمد صلاح
#ليفربول

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