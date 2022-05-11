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مفاجأة جديدة حول تواجد مبابي في مدريد!

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 23:04

مفاجأة جديدة حول تواجد مبابي في مدريد!
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مفاجأة جديدة حملتها زيارة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

ولفتت قناة "ليكيب" الفرنسية إلى أن مبابي قضى يوم الإثنين في مدريد بدعوة من زميله في الفريق الباريسي، أشرف حكيمي الذي لعب من قبل في صفوف الملكي.

ونقلت القناة عن المقربين من كيليان بأن هذه الزيارة لم تكن مرتبطة بأي حال من الأحوال بوجهته التالية.

وأكدوا أيضا أن نادي ريال مدريد لم يكن على علم بأي شيء بخصوص هذه الزيارة.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 حزيران/يونيو المقبل، ولم يحسم بعد قراره النهائي بشأن التجديد أو الرحيل عن باريس، علمًا بأن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#ريال مدريد

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