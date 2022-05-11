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نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 09:38

نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى مستقبل النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية رحيله عن صفوف فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتكهنت عدة تقارير حول نية إدارة الفريق الباريسي الاستغناء عن نيمار، وعرضه للبيع عقب نهاية الموسم الحالي.

وارتبطت هذه الأنباء مع إخفاق بي إس جي، بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

إلا أن مراسلة قناة TNT سبورتس في باريس، المقربة للغاية من اللاعب البرازيلي، أكدت أن نيمار باق مع فريقه الحالي بنسبة 100%.

وأشارت إلى أن نيمار لا ينوي الرحيل عن باريس في ظل تبقي أشهر قليلة على منافسات كأس العالم 2022.

كما أن نيمار ملتزم بتعاقده مع النادي الباريسي الذي يمتد لصيف 2025.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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