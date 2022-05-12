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بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع بوغبا

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 10:14

بايرن ميونخ ينضم لسباق التعاقد مع بوغبا
النجم الفرنسي بول بوغبا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد بوغبا مع "الشياطين الحمر" في حزيران/يونيو القادم، ما يسمح له بالتوقيع لأي فريق مجانا.

وحسب ما نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، فإن البافاري بات مهتمًا بالحصول على خدمات صاحب الـ29 عامًا، في صفقة انتقال حر.

وأشارت إلى تقدم بطل البوندسليغا بعرض بالفعل لنجم المان يونايتد، الذي أفادت تقارير صحفية بقرب انضمامه إلى باريس سان جيرمان.

ورغم امتلاك بايرن لثنائي مميز في خط الوسط، يتمثل في جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا، إلا أن الرحيل المحتمل لكورينتين توليسو ومارك روكا يدفعه لمحاولة الظفر ببدلاء لهما هذا الصيف.

يذكر أن يوفنتوس يهتم هو الآخر باستعادة النجم الفرنسي، الذي لعب له بين عامي 2012 و2016 قبل بيعه إلى مانشستر يونايتد.

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#بايرن ميونخ
#مانشستر يونايتد
#بول بوغبا

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