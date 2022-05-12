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كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 21:55

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة جديدة
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، حصد جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونال كريستيانو جائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر نيسان/أبريل الماضي، المقدمة من رابطة البريمييرليغ.

في الشهر الماضي، ترك رونالدو بصمة بارزة مع الشياطين الحمر بتسجيل 5 أهداف في 3 مباريات ضد نورويتش سيتي، آرسنال وتشيلسي.

وإجمالا سجل النجم البرتغالي 18 هدفا في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال بالاس يوم 22 أيار/مايو المقبل، في الجولة الأخيرة.

وتخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو بشأن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

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#كريستيانو رونالدو
#الدوري الإنجليزي الممتاز
#مانشستر يونايتد

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