ما سبب تأخر انتقال روديغر إلى ريال مدريد؟

تطرقت تقارير صحفية إلى سبب تأخر انضمام مدافع تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو روديغر، إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وذكرت العديد من التقارير في الأيام الماضية أن ريال مدريد حسم صفقة روديغر، والأخير خضع للكشف الطبي بالفعل، لكن لن تعلن الصفقة إلا عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، من طلب من مسؤولي النادي تأخير الإعلان عن الصفقة.

ويهدف المدرب الإيطالي من ذلك إلى الحفاظ على تركيز اللاعبين، وعدم حدوث أي تشتت داخل غرفة الملابس قبل المباراة الحاسمة أمام ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن روديغر رفض عروضًا أكبر على المستوى المالي من يوفنتوس وبايرن ميونخ، بمجرد معرفته أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدماته.