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محمد صلاح يتعرض للإصابة

تاريخ النشر: 14/05/2022 - 22:15

محمد صلاح يتعرض للإصابة
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعرض نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لإصابة عضلية خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي في نهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي التي انتهت بتتويج "الريدز" بطلا، وذلك قبل أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

وسقط صلاح على أرضية الملعب بعد نصف ساعة على بداية المباراة، بسبب إصابة في العضلة المقربة اليمنى إذ تدخل الجهاز الطبي لإسعافه دون جدوى، وقد اضطر اللاعب المصري لمغادرة المباراة مستاء فدخل البرتغالي ديوغو جوتا مكانه.

وتعتبر الإصابة ضربة قاسية للفريق الإنجليزي والمهاجم صلاح قبل المباراة النهائية للمسابقة القارية الأم في 30 أيار/مايو الحالي، لأن الدولي المصري يمني النفس بخوض المواجهة الثأرية أمام النادي الملكي بعدما كان تعرض للإصابة في كتفه في نهائي نسخة 2018.

وكان صلاح قد كشف بعد تأهل فريقه إلى نهائي دوري الأبطال على حساب فياريال الإسباني، أنه يرغب بمواجهة مواطن الأخير ريال مدريد لتعويض خسارة نسخة 2018 عندما أسقطه المدافع سيرجيو راموس أرضا، ما حرمه إكمال المباراة التي خسرها ليفربول 1-3 وبالتالي خوض نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بشكل طبيعي.

وغرد صلاح عقب تأهل الملكي إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي قائلا على تويتر "لدينا حساب يجب تصفيته".

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#محمد صلاح
#ليفربول
#إصابة صلاح
#تشيلسي
#ريال مدريد

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